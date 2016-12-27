Холодная война 2.0. Почему Трамп против Китая

Отношения между США и Китаем только ухудшаются, несмотря на правозглашенный политический курс американского президента Барака Обамы "разворот в сторону Азии".

В прошлом году серьезной трещинной в отношениях между Вашингтоном и Пекином стал открытый вызов США к территориальным претензиям Китая в Тихом океане. Тогда эксперты начали говорить, что назревающий конфликт между американцами и китайцами насет самую серьезную глобальную угрозу.

Новоизбранный президент Дональд Трамп еще до предвыборной гонки был настроен против Китая. Основной своей целью Трамп называет "сделать Америку вновь великой", а для этого, как ему видется, нужно ограничить экономические связи с такой державой как КНР.

Недвано он вновь дал понять, что не поддерживает "политику единого Китая", нарушив запрет на прямое общение с Тайванем, который Пекин считает своей территорией.

Трамп созвонился с тайваньским президентом Цай Инвэнь, что стало первым контактом между президентами США и Тайваня с тех пор, как страны разорвали дипломатические связи в 1979 году.

После этого Пекин пригрозил Вашингтону ухудшением отношений и торговой войной.

Что сделал Трамп? Он решил назначить экономиста Питера Наварро, известного своей критикой Китая, главой нового национального торгового совета США.

Корреспондент.net решил разобраться в причинах нелюбви Трампа к Китаю, которая может привести к серьезным последствиям в первую очередь для США.

Отношение к Китаю

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Трамп в своем Twitter часто писал посты с критикой Китая. Пекин у него оказывался виновным во всем - начиная с хакерских атак на своих противников и заканчивая изменением климата.

Бизнесмен уверен, что Китай выдумал понятие глобального потепления, чтобы подорвать конкурентоспособность США.

"Давайте продолжим уничтожать конкурентоспособность наших заводов и фабрик, чтобы бороться с мифическим глобальным потеплением. Китай это очень осчастливит!", - писал он в микроблоге.

Дональд Трамп заявил, что Парижское соглашение по климату невыгодно Америке, поскольку мировой лидер по выбросам - Китай - не выполняет предусмотренных документом обязательств. Он собирается от него отказаться.

Однако после своей победы от немного смягчился и даже опубликовал в Twitter видео, где его внучка читает стихи на китайском языке.

Но уже в начале декабря он созвонился с Тайванем, что очень не понравилось Пекину, на что Трамп ответил, что полностью понимает политику "единого Китая".

"Но я не знаю, почему мы должны быть связаны политикой "единого Китая", если только мы не заключим сделку с Китаем, которая касается других вопросов, включая торговлю", - сказал он.

Вашингтон официально признает только КНР, но оказывал поддержку Тайваню, в том числе военную, о чем Трамп напомнил в своем микроблоге.

"Интересно, почему это США продают Тайваню военное снаряжение на миллиарды долларов, но я не должен принимать поздравительный звонок", - ответил он на критику его телефонного разговора.

Кроме того, Трамп критикует политику Китая в отношении валюты, Южно-Китайского моря и Северной Кореи.

Избранный президент подчеркнул, что Китай не может "диктовать" ему, как отвечать на звонки.

Определенно Трамп несет неопределенность

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Обама пытался сблизиться с Китаем и сдерживать Россию, а Трамп делает все в точности наоборот. Но после введения санкций против Москвы Россия значительно отдалилась от Запада и пошла на сближение с Китаем.

Трамп во время предвыборной гонки пообещал ввести пошлину на китайские товары в размере 45 процентов. При этом он готов пересмотреть санкции и вопрос принадлежности Крыма.

Такая политика свидетельствует о том, что у Трампа явно отсутствует четкая и последовательная стратегическая концепция.

Специалисты по китайскому вопросу не уверены, чего именно хочет Трамп от Пекина



Его агрессивная политика, предложение обложить огромным тарифом китайские товары, например, может быть лишь результатом инстинктивного стремления к войне. В рамках этой интерпретации Трамп видит в Китае угрозу, которая способна реагировать лишь на угрозу применения силы, пишет Vox.



Напротив, он может заключить неожиданную сделку с крупнейшим, на его взгляд, соперником Америки. Его агрессивные политические заявления и риторика открывают торги, целью которых является установление более сильной позиции в переговорах в дальнейшем.



На этой стадии невозможно сказать, какая из интерпретаций верна. Причина - в том, что в любом случае, первые шаги Трампа будут выглядеть одинаково: агрессивная позиция в вопросах, по которым США и Китай расходятся.

В самом деле, мы уже могли это наблюдать, когда Трамп открыто говорил о повышении тарифов и рассматривал возможность отказа от политики "единого Китая".



Это означает, что рост напряжения между США и Китаем неизбежен, по крайней мере, в ближайшее время.

Последствия для США

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Доступность недорогих товаров из Китая уже давно создает понижающее давление на цены на американском рынке, причем даже на некитайские товары.

Для домохозяйств с низкими доходами, которые в наибольшей степени склонны приобретать недорогие импортные товары, этот эффект стал огромным благом, поскольку он фактически повысил их покупательную способность.



Если импорт из Китая будет заблокирован, цены начнут расти, объемы потребления снижаться, а вместе с ними и темпы роста экономики, при этом усилится неравенство

Кроме того, данный шаг не защитит США от потери рабочих мест в промышленности: они просто переместятся во Вьетнам или Бангладеш, где трудовые ресурсы сейчас стоят даже дешевле, чем в Китае, пишет Telegraph.



Все это касается и инвестиционных потоков, второго мотора глобализации, о котором часто для удобства забывают в дискуссиях об американо-китайских экономических отношениях.

Китай является одним из крупнейших в мире покупателей казначейских облигаций США и продолжает финансировать потребление и инвестиции в Америке. Китай может даже поучаствовать в финансировании крупных инфраструктурных проектов, которые пообещал реализовать Трамп, тем самым, помогая снизить нагрузку на американский бюджет.



В итоге, Трамп вряд ли будет сильно менять американскую экономическую политику в отношении Китая, при условии, конечно, если он понимает, что именно для него выгодно. Некоторые изменения могут быть сделаны во внешней политике, но данные изменения скорее порадуют, чем встревожат Китай.

Источник: korrespondent.net