Трамп выбрал советника по борьбе с терроризмом

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выбрал на пост советника по делам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом Томаса Боссерта.
Об этом во вторник, 27 декабря, передает Reuters, ссылаясь на заявление переходной команды Трампа.
Сообщается, что в администрации президента США Джорджа Буша-младшего Боссерт занимал пост заместителя советника по внутренней безопасности.
"Том привнесет в команду Белого дома глубокие и широкие знания и опыт по защите родины", – сказано в заявлении команды Трампа.
Ранее сообщалось, что команда Трампа обещает отмену 70% указов Обамы.
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Источник: korrespondent.net
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