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27. 12. 2016

Трамп выбрал советника по борьбе с терроризмом

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выбрал на пост советника по делам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом Томаса Боссерта.

Об этом во вторник, 27 декабря, передает Reuters, ссылаясь на заявление переходной команды Трампа. 

Сообщается, что в администрации президента США Джорджа Буша-младшего Боссерт занимал пост заместителя советника по внутренней безопасности.

"Том привнесет в команду Белого дома глубокие и широкие знания и опыт по защите родины", – сказано в заявлении команды Трампа.

Ранее сообщалось, что команда Трампа обещает отмену 70% указов Обамы. 

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Источник: korrespondent.net

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