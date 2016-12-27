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27. 12. 2016

ОБСЕ заявила о боях за серую зону на Донбассе

Обе стороны на Донбассе ведут бои за контроль над "серой зоной", заявил представитель ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Deutsche Welle.

В ОБСЕ отметили, что и сепаратисты, и украинские военные продолжают продвигаться по так называемой "линии разграничения", территории, которая по минским соглашениям должна оставаться нейтральной.
 
"Они занимают новые позиции на территориях, продвигаясь ближе друг к другу вдоль линии разграничения", - пояснил Хуг.
 
Об этом также заявил и председатель внешнеполитического комитета Европарламента Эльмар Брок.
 
Он отметил, что с отводом тяжелого вооружения "возникла серая зона, в которую сейчас проникают солдаты с обеих сторон, приближаясь на расстояние досягаемости стрелкового оружия. Это, конечно, приводит к прямой борьбе, в которой гибнет все больше людей".
Отметим, на днях комбат "Донбасса" заявил о взятии Новолуганского. По его словам, поселок находился в серой зоне под контролем сепаратистов.
 
Как известно, в последние дни на Светлодарской дуге ожесточенные бои. Медики рассказывают, что раненых вывозят на Светлодарской дуге круглосуточно.

Источник: korrespondent.net

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