Появились первые данные с черного ящика Ту-154

Специалисты провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, передает Интерфакс.

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - сказал собеседник агентства.

При этом он не привел каких-либо подробностей, связанных с записью черного ящика.

Отметим, другой источник Интерфакса ранее сообщал, что причины крушения Ту-154 будут известны через две недели.

Также напомним, сегодня было опубликовано видео подъема Ту-154 со дна моря.

Ту-154 потерпел крушение неподалеку от Сочи над Черным морем 25 декабря. На его борту находилось 92 человека, в том числе военные, журналисты, военный ансамбль песни и пляски имени Александрова, а также глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Источник: korrespondent.net