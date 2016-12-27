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27. 12. 2016

В ЛНР скончался "министр"

Сегодня в самопровозглашенной ЛНР умер так называемый "министр" сельского хозяйства и продовольствия Сергей Литвин – "Клим". Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Сергей Литвин с марта 2014 года активно участвовал в акциях сепаратистов в Славянске и Красном Лимане, а с апреля того же года – в Луганске. Он воевал против ВСУ и был одним из организаторов "референдума" по созданию ЛНР.

Как написал один из друзей Литвина, это "тот человек, чьими руками была сотворена "русская весна"".

В соцсетях сообщается, что "Клим" внезапно скончался в результате обширного инфаркта.

Как сообщал Корреспондент.net, в ЛНР недовольны работой главного "министра" Сергея Козлова. "Парламент" признал его работу неудовлетворительной и теперь глава "республики" может отправить его в отставку.

Источник: korrespondent.net

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