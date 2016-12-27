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27. 12. 2016

Экс-депутат Госдумы дал показания против Януковича

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев дал показания украинским следователям в рамках уголовного дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом на пресс-конференции в Краматорске заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.

"Могу подтвердить, что одним из свидетелей, который дал чрезвычайно важные показания, является бывший депутат Госдумы Российской Федерации, который давал показания о влиянии подписанного письма с призывом к Путину ввести войска в Украину, на решение Госдумы о применении Вооруженных сил РФ за границей", – сказал Луценко.

Он отметил, что эти показания лягут в основу будущего обвинения.

Как сообщал Корреспондент.net, Илья Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который проголосовал против аннексии Крыма Россией. У него позже отобрали депутатский мандат.

Летом 2016 года Илья Пономарев получил вид на жительство в Украине.

Источник: korrespondent.net

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