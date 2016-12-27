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27. 12. 2016

Военных Асада обвинили в мародерстве в Алеппо

В восточном Алеппо сирийские правительственные войска под предлогом очистки территории от мин врываются в дома и забирают оттуда ценные вещи, пишет Anadolu.
 
Сообщается, что случаи мародерства фиксируются в основном в районах Сейфу ад-Девле, Аз-Зибдийе, Салахаддин и Ас-Суккери.

Также отмечается, что в ряде КПП сирийской армии у гражданских лиц требуют крупные суммы денег за провоз личных вещей, в результате чего некоторые местные жители вынуждены оставлять свое имущество на пропускных пунктах.

Ранее сирийский журналист Монзер Этаки заявил, что людей возле Алеппо грабят российские военные.

Источник: korrespondent.net

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