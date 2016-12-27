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27. 12. 2016

В Мосуле коалиция уничтожила последний мост

В иракском Мосуле авиация международной коалиции во главе с США вывела из строя последний работающий мост через реку Тигр, передает BBC.

В коалиции сообщили, что удар был нанесен еще в понедельник. Ее авиация ранее ывела из строя четыре других моста через Тигр в попытке ограничить возможности террористов "Исламского государства" для маневра.

При этом удары были нанесены несмотря на предупреждения Международной организации по миграции ООН о том, что разрушение мостов затруднит и перемещения мирных жителей Мосула в случае их срочной эвакуации из города.

В начале этого месяца США отвели два месяца на взятие Мосула.

Военная операция по освобождению Мосула началась осенью этого года. Поддержку с воздуха иракским военным оказывает авиация стран, входящих в возглавляемую США коалицию.

Источник: korrespondent.net

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