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27. 12. 2016

В Украине будут готовить миротворцев для Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине будет создан международный центр подготовки сотрудников правоохранительных органов, где будут готовить миротворцев.

"Там будут готовить миротворческие силы, которые будут нам помогать в деоккупации Донбасса", – сказал он.

По его словам, на создание центра запланировано получение дополнительных 30 миллионов долларов помощи.

"До 30 миллионов долларов мы планируем получить помощи от наших партнеров для инвестиций в систему безопасности, которая сегодня была представлена", – заявил министр.

Ранее Киев подготовил документы по миротворцам ООН на Донбасс.

Источник: korrespondent.net

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