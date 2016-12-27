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27. 12. 2016

Ющенко о Достоевском: Выдающийся украинец

Бывший президент Виктор Ющенко в ходе встречи со студентами Киевского университета культуры назвал Илью Репина, Петра Чайковского и Федора Достоевского выдающимися деятелями украинской национальной культуры.

"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин - репа - это украинский художник, а Чайковский - чайка - это украинский композитор. Достоевский - это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий", - сказал Ющенко.

Ранее Ющенко заметили торгующим на блошином рынке.

Источник: korrespondent.net

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