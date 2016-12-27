Лента RSS
Подписаться на ленту
28 декабря 2016, среда, 01:28
-1°C
Завтра -3°C
-1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
27. 12. 2016

Турция: Есть доказательства помощи Вашингтона ИГ

Турция заявила о доказательствах того, что США и их союзники по операции в Сирии оказывали поддержку экстремистским группировкам, в том числе "Исламскому государству".

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает DPA.

"Они обвиняли нас в поддержке ДАИШ (другое название ИГ - прим. Би-би-си). Сейчас они сами помогают террористическим группировка, включая ДАИШ, Отряды народной самообороны (боевое крыло Курдского верховного комитета), "Демократический союз" (левая партия, основанная сирийскими курдами)", - сказал Эрдоган.

"Это совершенно очевидно. У нас есть подтвержденные данные с иллюстрациями, фотографиями и видео", - добавил он.

Ранее Эрдоган заявлял, что американское оружие для курдов досталось ИГИЛ.

А в прошлом месяце Эрдоган заявил, что разочаровался в США.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.