Военные показали новую одежду нацгвардейцев

В селе Новые Петровцы под Киевом состоялось мероприятие по подведению итогов деятельности Национальной гвардии Украины за 2016 год, передает УНН.

Сообщается, что командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Аллеров представил нововведения и технологии, примененные в работе гвардии за этот год.

На днях была также показана новая экипировка для украинской армии.

Источник: korrespondent.net