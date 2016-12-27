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27. 12. 2016

Военные показали новую одежду нацгвардейцев

В селе Новые Петровцы под Киевом состоялось мероприятие по подведению итогов деятельности Национальной гвардии Украины за 2016 год, передает УНН.

Сообщается, что командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Аллеров представил нововведения и технологии, примененные в работе гвардии за этот год.

На днях была также показана новая экипировка для украинской армии.

Источник: korrespondent.net

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