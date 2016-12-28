На границе с Польшей застряли более 1300 автомобилей

Пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы сообщила, что по состоянию на 22.00 в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей стояли 1390 автомобилей.

Самые крупные очереди фиксировали в пунктах пропуска "Рава-Руська" – 400, "Ягодын авто" – 300, "Краковец" – 200 автомобилей.

В пункте пропуска "Угрынив" – 150 машин, в ПП "Шегини" – 120, в ПП "Устылуг" и "Грушив" – по 100 автомобилей, в пункте пропуска "Смильныця" – 20.

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией 30 транспортных средств.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" – 80 автомобилей, в пункте пропуска "Вилок" – 10.

На границе с Румынией очередей нет.

Ранее сообщалось, что с 22 декабря на границе с Польшей началось проведение эксперимента перед пунктом пропуска "Краковец".

В рамках експетимента выделены дополнительная полоса движения для легковых автомобилей украинской регистрации и граждан Евросоюза, и отдельная полоса – для участников малого пограничного движения.

На границе с Польшей произошла перестрелка

Источник: korrespondent.net