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28. 12. 2016

На границе с Польшей застряли более 1300 автомобилей

 
Пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы сообщила, что по состоянию на 22.00 в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей стояли 1390 автомобилей.
 
Самые крупные очереди фиксировали в пунктах пропуска "Рава-Руська" – 400, "Ягодын авто" – 300, "Краковец" – 200 автомобилей.
 
В пункте пропуска "Угрынив" – 150 машин, в ПП "Шегини" – 120, в ПП "Устылуг" и "Грушив" – по 100 автомобилей, в пункте пропуска "Смильныця" – 20.
 
В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией 30 транспортных средств.
 
На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" – 80 автомобилей, в пункте пропуска "Вилок" – 10.
 
На границе с Румынией очередей нет.
 
Ранее сообщалось, что с 22 декабря на границе с Польшей началось проведение эксперимента перед пунктом пропуска "Краковец".
 
В рамках експетимента выделены дополнительная полоса движения для легковых автомобилей украинской регистрации и граждан Евросоюза, и отдельная полоса – для участников малого пограничного движения.
 
На границе с Польшей произошла перестрелка

Источник: korrespondent.net

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