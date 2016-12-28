Госдеп США: заявление Эрдогана "нелепое"

"Это нелепое заявление", − заявил официальный представитель Госдепа Марк Тонер.

Также Тонер сообщил, что США не поставляют оппозиции в Сирии переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что разрешение на поставки США сирийским антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, может привести к новым жертвам.

"Мы не предоставляем ПЗРК сирийской оппозиции. Мы слышали эти заявления и раньше", − отметил Тонер.

Ранее Эрдоган заявил, что имеет доказательства поддержи ИГ от США и их союзников по операции в Сирии.