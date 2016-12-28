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28. 12. 2016

Госдеп США: заявление Эрдогана "нелепое"

 
Госдепартамент США назвал "нелепым" заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана про поддержку международной коалицией сирийских террористов.
 
"Это нелепое заявление", − заявил официальный представитель Госдепа Марк Тонер.
 
Также Тонер сообщил, что США не поставляют оппозиции в Сирии переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).
 
Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что разрешение на поставки США сирийским антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, может привести к новым жертвам.
 
"Мы не предоставляем ПЗРК сирийской оппозиции. Мы слышали эти заявления и раньше", − отметил Тонер.
 
Ранее Эрдоган заявил, что имеет доказательства поддержи ИГ от США и их союзников по операции в Сирии.
 
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Источник: korrespondent.net

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