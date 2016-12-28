Лента RSS
Подписаться на ленту
28 декабря 2016, среда, 03:01
-1°C
Завтра -3°C
-1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
28. 12. 2016

ОБСЕ эвакуировала базу в Светлодарске на два дня

 
Миссия ОБСЕ на два дня эвакуировала свою патрульную базу в Светлодарске из-за обстрелов, сообщается в отчете миссии за 27 декабря.
 
По информации ОБСЕ, миссия эвакуировала передовую базу в Светлодарске 24 декабря из-за близости артиллерийских ударов и вернулась назад утром 26 декабря.
 
Кроме того, наблюдатели зафиксировали с вечера 22 декабря по 23 декабря 1 150 взрывов, которые в основном произошли в районе Светлодарска и Дебальцево.
 
Ранее до этого фиксировали 2 300 случаев нарушения "режима тишины".
 
Как сообщал Корреспондент.net, представитель ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что обе стороны на Донбассе ведут бои за контроль над "серой зоной".
 
СНБО: 2017-й станет переломным для Донбасса
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.