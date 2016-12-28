США огласят санкции против РФ за кибератаки − СМИ

США могут огласить санкции против России за вмешательстве в выборы уже на этой неделе, сообщает The Washington Post.

По данным источников издания, администрация действующего президента США Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить ряд мер для наказания России за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Меры могут включать экономические санкции и порицание по дипломатической линии.

Официальные лица сообщают, что администрация заканчивает проработку деталей этих мер, которые будут включать скрытые операции и, вероятно, операции в киберпространстве.

Публичное оглашение принятых мер может состояться уже на этой неделе, отмечено в статье.

Ранее сообщалось, что в октябре США обвинили Россию в организации кибератак с целью повлиять на ход выборов в Америке.

Позже Обама заявил, что напрямую говорил с Путиным про вмешательство РФ в выборы президента США и обещал принять меры.

Трамп отрицает вмешательство России в выборы в США

Источник: korrespondent.net