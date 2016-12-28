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28. 12. 2016

США огласят санкции против РФ за кибератаки − СМИ

 
США могут огласить санкции против России за вмешательстве в выборы уже на этой неделе, сообщает The Washington Post.
 
По данным источников издания, администрация действующего президента США Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить ряд мер для наказания России за вмешательство в президентские выборы 2016 года.
 
Меры могут включать экономические санкции и порицание по дипломатической линии.
 
Официальные лица сообщают, что администрация заканчивает проработку деталей этих мер, которые будут включать скрытые операции и, вероятно, операции в киберпространстве. 
 
Публичное оглашение принятых мер может состояться уже на этой неделе, отмечено в статье.
 
Ранее сообщалось, что в октябре США обвинили Россию в организации кибератак с целью повлиять на ход выборов в Америке.
 
Позже Обама заявил, что напрямую говорил с Путиным про вмешательство РФ в выборы президента США и обещал принять меры.
 
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Источник: korrespondent.net

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