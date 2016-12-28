В СМИ назвали новую версию крушения Ту-154

Расшифровка "черного ящика" самолета Ту-154, который разбился в Черном море, показала, что нештатная ситуация на борту могла произойти из-за не убравшихся закрылков, передает Коммерсант со ссылкой на близкий к расследованию источник.

В Минобороны РФ сообщили, что анализ данных найденного бортового самописца позволил сузить количество причин авиакатастрофы, но окончательные выводы сделает государственная комиссия после изучения всех возможных фактов.

Однако источник Коммерсанта рассказал, что "черный ящик" зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях лайнера при взлете.

Пилоты пытались исправить возникший пикирующий момент, сильно задрав нос самолета, но этим лишь "усугубили ситуацию до критической".

В России силовики пока не будут летать на Ту-154

Издание отмечает, что эксперты в области авиации считают неуборку закрылков "неприятным происшествием", но не катастрофой. По их мнению, такая ситуация подробно расписана в руководстве по летной эксплуатации и регулярно отрабатывается экипажами на тренажерах.

Несмотря на данные "черного ящика", рассматриваются и другие версии крушения Ту-154: возможный теракт, нарушение центровки при взлете и столкновение самолета со стаей чаек.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным приоритетной версией падения Ту-154 является ошибка пилотирования воздушного судна.

Напомним, Ту-154 разбился возле Сочи над Черным морем 25 декабря. На его борту находилось 92 человека − все они погибли.

Источник: korrespondent.net