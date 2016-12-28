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28. 12. 2016

На Одесчине ощутили землетрясение в Румынии

 
Жители Одесской области почувствовали несколько подземных толчков силой 3-4 балла, после землетрясения на востоке Румынии, сообщила Думская.
 
По данным Геологической службы США, землетрясение в Румынии было зафиксировано в 01.20 по Киеву в 8 километрах к западу от города Нережу.
 
Его магнитуда составила 5,6 балла, очаг находился на глубине 81 км.
 
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
 
Толчки также ощущали в Молдавии. 
 
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Чили.
 
В Японии произошло мощное землетрясение

Источник: korrespondent.net

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