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28. 12. 2016

На спецслужбы США подали в суд − СМИ

 
Журналист Джейсон Леопольд и аспирант Массачусетского технологического института Райан Шапиро подали в суд на спецслужбы США, утверждая, что агентства не выполнили их просьбу о предоставлении документов подтверждающих вмешательство РФ в выборы президента, передает Тhe Нill.
 
Леопольд и Шапиро подали в суд на ЦРУ, ФБР, министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки. 
 
Они требуют предоставить копии записей про общение спецслужб с Конгрессом, национальными комитетами Республиканской и Демократической партий, предвыборными штабами кандидатов в президенты и любыми другими политическими организациями в США, включая коллегию выборщиков на тему вмешательства в выборы президента.
 
Леопольд и Шапиро заявляют, что подали 14 декабря запрос в спецслужбы в соответствии с Законом о свободе информации, но ответа не получили. 
 
Они требуют суд обязать спецслужбы рассмотреть их запрос.
 
Леопольд уже неоднократно судился с американским правительством, добиваясь обнародования важной информации, в частности, почты Клинтон на посту госсекретаря.
 
Ранее сообщалось, что в октябре США обвинили Россию в организации кибератак с целью повлиять на ход выборов в президента.
 
РФ путем кибератак пытается влиять на выборы во всем мире – США

Источник: korrespondent.net

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