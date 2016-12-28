На спецслужбы США подали в суд − СМИ

Журналист Джейсон Леопольд и аспирант Массачусетского технологического института Райан Шапиро подали в суд на спецслужбы США, утверждая, что агентства не выполнили их просьбу о предоставлении документов подтверждающих вмешательство РФ в выборы президента, передает Тhe Нill.

Леопольд и Шапиро подали в суд на ЦРУ, ФБР, министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки.

Они требуют предоставить копии записей про общение спецслужб с Конгрессом, национальными комитетами Республиканской и Демократической партий, предвыборными штабами кандидатов в президенты и любыми другими политическими организациями в США, включая коллегию выборщиков на тему вмешательства в выборы президента.

Леопольд и Шапиро заявляют, что подали 14 декабря запрос в спецслужбы в соответствии с Законом о свободе информации, но ответа не получили.

Они требуют суд обязать спецслужбы рассмотреть их запрос.

Леопольд уже неоднократно судился с американским правительством, добиваясь обнародования важной информации, в частности, почты Клинтон на посту госсекретаря.

Ранее сообщалось, что в октябре США обвинили Россию в организации кибератак с целью повлиять на ход выборов в президента.

РФ путем кибератак пытается влиять на выборы во всем мире – США

Источник: korrespondent.net