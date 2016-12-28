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28. 12. 2016

Сумка с игрушками вызвала эвакуацию людей из Trump Tower

 
Полиция обнаружила в лобби Trump Tower в Нью-Йорке подозрительный пакет и эвакуировала людей, передает CBS.
 

I think he's here🙃 pic.twitter.com/Tnza5XKhYE

— Cielo (@cielo_celest) 27 декабря 2016 г.
 
Помимо полиции на место прибыли пожарные автомобили. По имеющейся информации на момент эвакуации избранного президента США Дональда Трампа в здании не было. Он находится во Флориде
 

VIDEO: Trump Tower in Midtown Manhattan evacuated due to suspicious package: https://t.co/TnGzBRlLf9 pic.twitter.com/VHbJ692RLL

— Eyewitness News (@ABC7NY) 27 декабря 2016 г.
 
Позже стало известно, что подозрительным предметом оказалась сумка с детскими игрушками. Представитель правоохранительных органов рассказал, что рюкзак обнаружили рядом со входом в магазин Nike Town, который расположен в здании.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в баварском городе Аугсбург эвакуировали 54 тысячи человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.
 
В Нью-Йорке эвакуировали театр Метрополитен-опера

Источник: korrespondent.net

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