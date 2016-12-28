Сумка с игрушками вызвала эвакуацию людей из Trump Tower

Полиция обнаружила в лобби Trump Tower в Нью-Йорке подозрительный пакет и эвакуировала людей, передает CBS.

I think he's here🙃 pic.twitter.com/Tnza5XKhYE — Cielo (@cielo_celest) 27 декабря 2016 г.

Помимо полиции на место прибыли пожарные автомобили. По имеющейся информации на момент эвакуации избранного президента США Дональда Трампа в здании не было. Он находится во Флориде

VIDEO: Trump Tower in Midtown Manhattan evacuated due to suspicious package: https://t.co/TnGzBRlLf9 pic.twitter.com/VHbJ692RLL — Eyewitness News (@ABC7NY) 27 декабря 2016 г.

Позже стало известно, что подозрительным предметом оказалась сумка с детскими игрушками. Представитель правоохранительных органов рассказал, что рюкзак обнаружили рядом со входом в магазин Nike Town, который расположен в здании.

Как сообщал Корреспондент.net , в баварском городе Аугсбург эвакуировали 54 тысячи человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

В Нью-Йорке эвакуировали театр Метрополитен-опера

Источник: korrespondent.net