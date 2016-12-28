Суд по Майдану в РФ не имеет юридических последствий для Украины – Минюст

Первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова заявила, что признание судом в Москве Евромайдана "государственным переворотом" не несет никаких юридических последствий для Украины, передает 5 канал.

"Для нас все очень просто в этом вопросе. Один из предателей Украины, из бывших народных депутатов подал этот иск в стране, которая не имеет юрисдикции по этому вопросу. Карманный суд господина Путина рассмотрел этот вопрос и вынес это решение, которое ему было указано вынести, а для нас оно не имеет никаких правовых последствий и даже нет здесь на что реагировать. Это один из актов российской пропаганды, который пытается просто под вывеской суда продолжить свою агрессивную политику", – сказала Севостьянова.

Ранее сообщалось, что суд в Москве признал государственным переворотом Революцию достоинства в Украине в 2014 году.

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Источник: korrespondent.net