На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро

Парламент Кубы запретил использовать имя умершего лидера страны Фиделя Кастро для названия улиц или каких-либо других объектов, а также для наименования наград или титулов, сообщает русская служба ВВС.

Президент Кубы Рауль Кастро отметил, что его покойный брат выступал против культа личности и этот закон соответствует его желанию.

"Фидель был верен этике (учения национального героя Кубы Хосе Марти)… и отвергал культ личности, до самых последних дней. Он не хотел, чтобы и после его смерти его именем называли площади, улицы, или организации", − ранее заявил Рауль Кастро.

Напомним, Фидель Кастро скончался 26 ноября на 91-м году жизни.

Кастро руководил Кубой почти пятьдесят лет, в 2008 году он передал полномочия брату Раулю.

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Источник: korrespondent.net