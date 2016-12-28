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28. 12. 2016

Трамп поблагодарил себя за рост индекса потребительской уверенности в США

 
Избранный президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя в Тwitter за рост индекса доверия потребителей в экономике США, который оказался рекордным в декабре 2016 года за последние 15 лет.
 
"Индекс потребительской уверенности в США за декабрь вырос почти на четыре пункта до 113,7 − до самого высокого уровня за последние 15 лет. Спасибо, Дональд!" − информировал избранный президент.
 

The U.S. Consumer Confidence Index for December surged nearly four points to 113.7, THE HIGHEST LEVEL IN MORE THAN 15 YEARS! Thanks Donald!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.
 
Индекс потребительской уверенности отражает совокупные потребительские ожидания населения и реакцию потребителей на текущую ситуацию в экономике.
 
Ранее сообщалось, что индекс доверия потребителей США в декабре вырос до максимальной отметки в 113,7 пункта с августа 2001 года.
 
Напомним, недавно Трамп заявил, что мир пребывал в унынии прежде, чем он одержал победу на выборах главы США.

Источник: korrespondent.net

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