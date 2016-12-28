Трамп назвал Обаму причастным к проигрышу Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп написал в Тwitter, что личное присутствие действующего главы государства Барака Обамы на предвыборных мероприятиях Хиллари Клинтон не привело к ее победе. Об этом он написал в твиттере.

"Президент Обама принимал непосредственное участие в кампании (Клинтон) в важных неопределившихся штатах, и проиграл. Избиратели хотели сделать Америку вновь великой ", − написал избранный президент.

President Obama campaigned hard (and personally) in the very important swing states, and lost.The voters wanted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 декабря 2016 г.

Источник: korrespondent.net