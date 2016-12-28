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28. 12. 2016

Японский премьер впервые посетил Перл-Харбор

 
Президент США Барак Обама назвал визит японского премьера Синдзо Абэ в Перл-Харбор "историческим жестом", который демонстрирует силу примирения, передает Associated Press.
Напомним, Абэ впервые прибыл в Перл-Харбор. Вместе с Обамой он почтил память американских солдат, погибших при атаке в бухте в ходе Второй мировой войны.
 
Обама сказал, что присутствие Абэ в Перл-Харборе является напоминанием того, что может произойти между нациями и людьми. По его словам, это демонстрирует, что войны заканчиваются, а старые враги становятся друзьями.
 
"Плоды мира всегда перевешивают трофеи войны", − подчеркнул Обама и отметил, что отношения двух стран никогда еще не были столь прочными.
 
Ранее сообщалось, что США передаст Японии часть территорий на севере острова Окинава, где расположены американские военные объекты.

Источник: korrespondent.net

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