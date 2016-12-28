Итоги 27.12: Суд в РФ по Майдану, финпомощь от ЕС

В Росии признали Евромайдан госпереворотом

По решению Дорогомиловского суда Москвы удовлетворен иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании Революции достоинства (Евромайдана) в Киеве в 2014 году государственным переворотом.

В определении судьи говорится, что данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле.

Подробнее в онлайн-трансляции заседания суда 27 декабря 2016 года.

Появилось видео подъема частей Ту-154 со дна моря

Водолазы обнаружили в Черном море еще три фрагмента самолета Ту-154: двигатель, стойку шасси и элементы обшивки.

В Сеть выложили также видео подъема "черного ящика" Ту-154.

Позже Интерфакс сообщил, что специалисты провели начальный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета.

По предварительной информации приоритетной версией катастрофы является ошибка пилотирования воздушного судна.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение неподалеку от Сочи над Черным морем 25 декабря. На его борту находилось 92 человека – все они погибли.

Решение по доступу Газпрома к Opal остановили

Европейский суд приостановил решение Европейской комиссии по расширению доступа Газпрома к газопроводу Opal.

Глава польской нефтегазовой госкомпании PGNiG Петр Вожняк отметил, что решение было принято 23 декабря и до конца недели его опубликуют.

На практике такое решение означает, что Газпром не сможет наращивать загрузку газопровода Opal в Германии.

Россия обвинила США в нарушении ядерного паритета

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что планы Вашингтона по противоракетной обороне направлены на разрушение ядерного паритета с Москвой.

Она также добавила, что Москва считает враждебным шагом разрешение в новом законе о расходах на оборону США поставлять переносные зенитные ракетные комплексы в Сирию.

Укрзализныце разрешили повысить тарифы на перевозки

Глава Укрзализныци Войцех Балчун заявил, что тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение Укрзализныци о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в 2017 году.

В ОБСЕ сообщили о боях за серую зону на Донбассе

Представитель ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что обе стороны на Донбассе ведут бои за контроль над "серой зоной".

В ОБСЕ отметили, что и сепаратисты, и украинские военные продолжают продвигаться по так называемой "линии разграничения", территории, которая по минским соглашениям должна оставаться нейтральной.

Украина получила заключительный транш финансовой помощи Евросоюза

Украина получила второй, заключительный, транш финансовой помощи Евроcоюза в размере более 55 миллионов евро.

Напомним, первый транш в размере 250 миллионов евро был выделен в июле 2014 года.

В пресс-службе министерства финансов отметили, что данная помощь – это признание реформ со стороны ЕС, и деньи пойдут на финансирование расходов общего фонда госбюджета.

В Минфине подчеркнули, что эти средства безвозмездные и безвозвратные.

Президент одобрил новые налоги для бизнеса

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.

Теперь с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, должны будут платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Источник: korrespondent.net