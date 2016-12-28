Спасатели нашли 15 тел на месте крушения Ту-154

Российские спасатели обнаружили 15 тел погибших при крушении под Сочи самолета Ту-154, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
"В районе проведения поисковых работ нашли еще три тела погибших. Общее число обнаруженных тел достигло 15", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на месте крушения самолета найдены 223 фрагмента тел.
Ранее в Минобороны рассказали, что генетическая экспертиза останков погибших пройдет в Москве.
В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов. Для подъема крупных обломков самолета задействован самоходный кран.
Как сообщал Корреспондент.net, самолет Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье, 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава благотворительного фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка (доктор Лиза).
В числе основных версий катастрофы Ту-154 рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
Источник: korrespondent.net
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