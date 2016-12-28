В Канаде 40 машин попали в масштабное ДТП

В канадской провинции Онтарио произошло масштабное ДТП с участием от 30 до 40 автомобилей. Пострадали по меньшей мере 15 человек, передает телеканал CBC.

Инцидент произошел во вторник вечером на автомагистрали в городе Торонто. В результате ДТП серьезных ранений никто не получил. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Сообщается, что всего за несколько часов в полицию провинции Онтарио поступили сообщения о более 70 ДТП, в том числе и о переворачивании автомобилей.

Причиной инцидентов послужила гололедица на дороге.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Хмельницкой области автобус с 20 киевлянами попал в ДТП. По данным полиции, 63-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадали три человека.

Источник: korrespondent.net