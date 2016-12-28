В столице Афганистана взорвали депутата парламента

Сегодня утром в столице Афганистана Кабуле взорвался автомобиль, передают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы страны.

В результате взрыва получил ранения член парламента Факури Бехишти, а его телохранитель погиб. Пострадали еще несколько человек.

По данным телеканала Tolo News, взрывное устройство детонировало в машине депутата, когда он направлялся в парламент.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал Корреспондент.net, 21 ноября в Кабуле смертник устроил взрыв в мечети. Тогда погибли 27 человек и 35 пострадали.

Источник: korrespondent.net