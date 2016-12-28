Нардепы подрались на корпоративе у Порошенко – СМИ

На новогоднем корпоративе парламентской фракции Блок Петра Порошенко произошли две драки. Об этом пишут Вести со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады, который присутствовал на этом мероприятии.
Потасовки якобы начались после выступления Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко.
По словам депутата, в течение часа произошли "две шикарные драки".
"В одной из них пострадал Розенблат (нардеп от БПП Борислав Розенблат – ред)", – рассказал депутат.
Одна из потасовок, по его словам, "была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался".
О причинах конфликтов очевидец не сообщил, однако отметил, что многие гости покинули мероприятие через черный вход уже через полчаса после его начала.
Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря соратники Петра Порошенко провели новогодний корпоратив в киевском спорт-клубе Пятый элемент. Кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана.
Журналисты показали затраты на новогодний корпоратив фискалов
Источник: korrespondent.net
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