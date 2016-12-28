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28. 12. 2016

Стадо слонов атаковало деревню в Непале

Один человек погиб в результате нападения стада слонов на деревню на юго-западе Непала, передает Reuters.

Инцидент произошел в деревне Прасени рано утром в среду. В результате нападения стада слонов ранения получили еще два человека.

Деревня Прасени находится рядом с национальным парком Бардия, где обитают множество слонов, однако случаи их нападения на людей редки, отмечают местные власти.

Как сообщал Корреспондент.net, на востоке Таиланда в провинции Чантхабури дикий слон напал на сборщиков каучука и затоптал насмерть двоих человек.

Источник: korrespondent.net

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