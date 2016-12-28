Со дна моря подняли более тысячи обломков Ту-154

С начала поисковой операции спасательные службы подняли на поверхность с места крушения Ту-154 в Черном море множество обломков, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Обнаружено и поднято на поверхность всего 1547 обломков Ту-154, включая 311 найденных за сутки", – сказал собеседник агентства.
Спасательное судное Эпрон обнаружило на глубине около 20 метров участок шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров, где находится целый "шлейф" из большого количества обломков самолета и тел погибших. Данный участок расположен примерно в 4,5 километрах от берега.
Напомним, спасатели уже подняли из моря 15 погибших, а также сотни фрагментов тел.
Как сообщал Корреспондент.net, самолет Ту-154 упал в Черное море утром в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава благотворительного фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка (доктор Лиза).
Среди основных версий катастрофы Ту-154 рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
Источник: korrespondent.net
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