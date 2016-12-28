Лента RSS
Подписаться на ленту
28 декабря 2016, среда, 12:11
-1°C
Завтра -3°C
-1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
28. 12. 2016

Со дна моря подняли более тысячи обломков Ту-154

С начала поисковой операции спасательные службы подняли на поверхность с места крушения Ту-154 в Черном море множество обломков, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Обнаружено и поднято на поверхность всего 1547 обломков Ту-154, включая 311 найденных за сутки", – сказал собеседник агентства.

Спасательное судное Эпрон обнаружило на глубине около 20 метров участок шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров, где находится целый "шлейф" из большого количества обломков самолета и тел погибших. Данный участок расположен примерно в 4,5 километрах от берега.

Напомним, спасатели уже подняли из моря 15 погибших, а также сотни фрагментов тел.

Как сообщал Корреспондент.net, самолет Ту-154 упал в Черное море утром в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава благотворительного фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Среди основных версий катастрофы Ту-154 рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.