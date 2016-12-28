Число жертв отравленного самогона в Пакистане превысило 40

В Пакистане от отравления некачественным алкоголем во время празднования Рождества пострадали до 42 человек. Еще более сотни находятся в больницах, сообщает ARY News.

Согласно сообщению, многие из пострадавших были госпитализированы в бессознательном состоянии.

На данный момент задержан один из местных жителей. Его обвиняют в краже и изготовлении фальсифицированного алкоголя, а также его реализации, что привело к трагическим последствиям.

Напомним, инцидент произошел в городе Тоба-Тек-Сингх в северо-восточной провинции Пакистана Пенджаб. Алкоголь сделали сами местные жители к Рождеству – по предварительным данным, в него был добавлен метанол.

Источник: korrespondent.net