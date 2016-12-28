НАБУ обязали расследовать регистрацию Онищенко в ЦИК за взятку

Соломенский районный суд Киева обязал детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) информацию о регистрации Александра Онищенко кандидатом в депутаты Верховной Рады на выборах 2014 года за взятку.
Копию решения суда обнародовал у себя в Facebook народный депутат Виталий Куприй.
Согласно решению, НАБУ должен внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении по признакам преступления, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса (злоупотребление властью), которое, вероятно, совершили глава ЦИК Михаил Охендовский и бывший народный депутат Давид Жвания.
Ранее нардеп Александр Онищенко рассказал, кому заплатил за место в Раде.
НАБУ начало расследовать заявления Онищенко
Напомним, ранее Онищенко заявил, что Порошенко неоднократно подкупал членов Верховной Рады за продвижение необходимых ему инициатив, причем деньги на это брались в том числе из выделенных МВФ кредитов.
Онищенко подозревается в Украине в организации преступной группировки с целью завладения деньгами Укргаздобычи. 5 июля Верховная Рада сняла с него неприкосновенность. 27 июля генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении. Онищенко бежал за границу.
Источник: korrespondent.net
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