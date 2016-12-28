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28. 12. 2016

В США произошло землетрясение

В штате Невада (США) неподалеку далеко от границы с Калифорнией произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Reuters, ссылаясь на Геологическую службу США (USGS).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 29 км от города Хоторн. Очаг землетрясения залегал на глубине 19 км.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 декабря в Китае произошло землетрясение. 

В Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла

Источник: korrespondent.net

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