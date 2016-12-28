Порошенко и Трамп могут встретиться в феврале

Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года. Об этом в интервью Обозревателю сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
"Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года", – отметил Елисеев.
По его словам, телефонный разговор между лидерами США и Украины был дружественным.
"Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно. Сам факт этого разговора – свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить", – отметил замглавы АП.
Как сообщал Корреспондент.net, во время телефонного разговора Порошенко и Трамп обсудили Крым и российскую агрессию. По словам украинского президента, американский лидер сам поднял эту тему.
Источник: korrespondent.net
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