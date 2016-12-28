В Крыму нашли замену Поклонской

Новым "прокурором" аннексированного Крыма стал Олег Камшилов. Соответствующее решение принял "госсовет республики" в среду, 28 декабря, информирует Интерфакс.
Кандидатуру Камшилова, который до этого был первым заместителем прокурора Москвы, предложен генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Камшилов работал в прокуратуре Омской области и Красноярского края. На посту первого зампрокурора Москвы он курировал надзор за соблюдением федерального законодательства и взаимодействие с органами власти Москвы.
Напомним, с 2014 года "прокурором" аннексированного полуострова была Наталья Поклонская. В сентябре 2016 года она была избрана депутатом Госдумы РФ по списку "Единой России".
Источник: korrespondent.net
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