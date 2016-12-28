В Крыму ожидаются плановые отключения света

Жителей Крыма предупредили о плановых отключениях электроэнергии в январе. Об этом сообщила пресс-служба Крымэнерго, передает Крым.Реалии.
В сообщении сказано, что специалисты будут проводить плановый ремонт оборудования.
"В различных районах Крыма, в разные дни в промежутке с 8:00 до 17:00 возможны отключения света согласно утвержденным графикам", – отметили в пресс-службе и посоветовали крымчанам звонить на "горячую линию".
При этом накануне Крымэнерго сообщало о дефиците электроэнергии на аннексированном полуострове из-за похолодания.
Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре происходили плановые отключения света в Симферополе.
Напомним, 7 июля в Ялте открыли "памятник" лампочке, посвященный крымскому блэкауту.
Источник: korrespondent.net
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