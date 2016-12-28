Грипп в Украине: Эпидпорог превышен в 21 области

За минувшую неделю, с 19 по 25 декабря, гриппом и ОРВИ в Украине заболели почти 420 тысяч человек, из них 61,7% – дети до 17 лет. Об этом сообщает Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
Эпидемический порог превышен в 21 области, в шести из них – Житомирской, Запорожской, Черновицкой, Херсонской, Днепропетровской, Закарпатской – порог превышен в два раза.
Только в трех областях – Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской – заболеваемость ниже эпидемического уровня.
Суммарный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 984,8 чел. на 100 тыс. населения. Это на 8,9% больше, чем на прошлой неделе.
За минувшую неделю не было зарегистрировано летальных случаев, связанных с гриппом.
Как сообщал Корреспондент.net, в Украине от гриппа умерли уже пять человек. В трех случаях – это дети до 17 лет, которые не были привиты против гриппа.
Напомним, Минздрав ждет пика эпидемии гриппа в феврале.
Источник: korrespondent.net
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