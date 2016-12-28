Лента RSS
Подписаться на ленту
28 декабря 2016, среда, 15:18
-1°C
Завтра -3°C
-1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
28. 12. 2016

Грипп в Украине: Эпидпорог превышен в 21 области

За минувшую неделю, с 19 по 25 декабря, гриппом и ОРВИ в Украине заболели почти 420 тысяч человек, из них 61,7% – дети до 17 лет. Об этом сообщает Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Эпидемический порог превышен в 21 области, в шести из них – Житомирской, Запорожской, Черновицкой, Херсонской, Днепропетровской, Закарпатской – порог превышен в два раза.

Только в трех областях – Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской – заболеваемость ниже эпидемического уровня.

Суммарный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 984,8 чел. на 100 тыс. населения. Это на 8,9% больше, чем на прошлой неделе.

За минувшую неделю не было зарегистрировано летальных случаев, связанных с гриппом.

Как сообщал Корреспондент.net, в Украине от гриппа умерли уже пять человек. В трех случаях – это дети до 17 лет, которые не были привиты против гриппа.

Напомним, Минздрав ждет пика эпидемии гриппа в феврале.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.