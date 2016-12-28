В сети также появились шокирующие фото, на которых видно, что тела и фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154 в Сочи складывают на землю в полиэтиленовых пакетах. Снимки опубликовал сайт Life.Ru.
Эксперты смогли расшифровать запись самописца с борта - на нем один из пилотов кричит "Закрылки, с*ка!", а другой "Командир, падаем!"
ВНИМАНИЕ! Некоторые кадры содержат сцены смерти и не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет, беременным и людям со слабой психикой:
Cмотрите фотогалерею: Ту-154: фото обломков и тел появились в сети. 18+
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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