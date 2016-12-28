Множество обломков Ту-154 обнаружено на глубине 25 метров в Черном море. Также найдено 15 тел погибших и более сотни фрагментов тел, разбросанных шлейфом длиной около 200 метров и шириной 2,5 - 5 м. Остальные тела, вероятно, могут быть внутри фюзеляжа лайнера.

В сети также появились шокирующие фото, на которых видно, что тела и фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154 в Сочи складывают на землю в полиэтиленовых пакетах. Снимки опубликовал сайт Life.Ru.

Эксперты смогли расшифровать запись самописца с борта - на нем один из пилотов кричит "Закрылки, с*ка!", а другой "Командир, падаем!"

ВНИМАНИЕ! Некоторые кадры содержат сцены смерти и не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет, беременным и людям со слабой психикой:

Cмотрите фотогалерею: Ту-154: фото обломков и тел появились в сети. 18+

Напомним, найдены оба черных ящика Ту-154. Предварительный их анализ позволяет назвать главной версией катастрофы ошибку пилота.

Все подробности крушения Т1-154, фото, видео

Источник: korrespondent.net