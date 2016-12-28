Перед Новым годом Порошенко встретится с Маккейном

Американские сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм посетят Украину 30-31 декабря. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в посольстве США в Украине во вторник, 28 декабря.
Как уточняет Голос Америки, на 30 декабря в Киеве запланирована встреча Маккейна с президентом Украины Петром Порошенко. После Украины сенаторы и другие законодатели США посетят Латвию, Литву, Грузию и Черногорию.
Отметим, республиканец Маккейн также является главой комитета Сената США по вооруженным силам.
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Напомним, последний раз Порошенко встречался с Маккейном в сентябре прошлого года.
Источник: korrespondent.net
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