Фото девушки без ног озадачило Сеть

Интернет облетел снимок, на котором изображены несколько девушек на диване. На фото можно увидеть шесть девушек и всего лишь пять пар ног. Большинство людей, увидевших фото, склоняются к мысли, что ноги девушки, сидящей по центру, неким образом связаны, однако к единому мнению, каким именно образом это сделано, сторонники такой точки зрения не пришли.

Авторы некоторых комментариев к фотографии предполагают, что дна самом деле ноги девушки посередине выглядят как ноги ее соседок слева и справа. Соответственно, вторая и четвертая девушки слева, согласно этому предположению, попросту спрятали одну из своих собственных ног, а вторую перекинули через ногу центральной девушки. Тот факт, что при такой «трактовке» штанины сидящей посередине девушки кажутся разноцветными, сторонники этого объяснения склонны списывать на оптическую иллюзию.

В качестве еще одного аргумента приводится чуть вымученная улыбка девушки со «спрятанными» ногами - по всей вероятности, ей тяжело выдерживать вес ног своих подруг.

Одна из версий, почему девушка кажется без ног.

Наряду с вышеупомянутой версией некоторые участники интернет-дискуссии приводят и другие. Оказались среди интернет-пользователей и те, кто действительно допускают, что у девушки нет ног, а также те, кто пытаются объяснить странный кадр обработкой фотографии в Photoshop или другом подобном редакторе.

12 точек? В сети спорят над оптической иллюзией

Источник: korrespondent.net