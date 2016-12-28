В Кабмине вспомнили об общественном телевидении

Правительство утвердило устав Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабмина.
Глава Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко на заседании отметил, что принятие устава поможет создать необходимые условия для реформы общественного телевидения.
"Также проектом предлагается осуществить частное размещение первого выпуска простых именных акций ПАО Общественное телевидение в количестве 2544273 штуки, номинальной стоимостью одна тысяча гривен каждая", – сказал он.
Решение было поддержано правительством единогласно.
Как сообщал Корреспондент.net, 7 апреля 2016 года в Украине начало работу общественное телевидение на базе Первого национального телеканала.
А в июне президент Петр Порошенко подписал закон об общественном вещании, которым устранялись препятствия в создании Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Общественное телевещание в Украине: проблемы становления
Источник: korrespondent.net
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