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28. 12. 2016

Кабмин повысил минимальную стипендию

Правительство приняло постановление о академических стипендиях для студентов. Об этом в среду, 28 декабря, у себя в Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

"Правительство приняло постановление о академических стипендиях: со следующего года для вузов 3-4 уровня аккредитации обычная стипендия – 1100 гривен, повышенная – 1400 гривен", – написал Кириленко.

Уряд ухвалив постанову про академічні стипендії:з наст року для вишів 3-4 рівня акредитації звичайна стипендія-1100 грн, підвищена-1400 грн.

— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 28 декабря 2016 г.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что следующий год студенческая стипендия предусматривается в пределах от 1,6 тысяч до 2 тысяч гривен. 

В Украине планируют стипендии по-новому

Источник: korrespondent.net

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