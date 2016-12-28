Кабмин повысил минимальную стипендию

Правительство приняло постановление о академических стипендиях для студентов. Об этом в среду, 28 декабря, у себя в Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.
"Правительство приняло постановление о академических стипендиях: со следующего года для вузов 3-4 уровня аккредитации обычная стипендия – 1100 гривен, повышенная – 1400 гривен", – написал Кириленко.
Уряд ухвалив постанову про академічні стипендії:з наст року для вишів 3-4 рівня акредитації звичайна стипендія-1100 грн, підвищена-1400 грн.— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 28 декабря 2016 г.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что следующий год студенческая стипендия предусматривается в пределах от 1,6 тысяч до 2 тысяч гривен.
В Украине планируют стипендии по-новому
Источник: korrespondent.net
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