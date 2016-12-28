В Китае установили статую петуха, похожего на Трампа

В Китае, в городском округе Тайюань установлена статуя петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа.
Как пишет CNN, птица с "фирменной" прической политика установлена рядом с одним из торговых центров. Заказчик статуи – компания-владелец торгового комплекса.
Также сообщается о планах выпуска серии тематических продуктов и маленьких копий похожего на Трампа петуха.
A mall in China has erected a statue reimagining Donald Trump as a giant rooster: https://t.co/NzPvfhFp5s pic.twitter.com/9cmaxiEnDx— CNN (@CNN) 28 декабря2016 г.
Как сообщал Корреспондент.net, 23 декабря в США пассажир самолета устроил скандал из-за Иванки Трамп.
Холодная война 2.0. Почему Трамп против Китая
Источник: korrespondent.net
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