Под Новый год КПП на Донбассе будут работать в усиленном режиме

На новогодние и рождественские праздники на всех контрольных пунктах въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе будет увеличено количество персонала. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook в среду, 28 декабря.

"В наиболее нагруженных КПВВ в Новотроицком, Марьинке и Майорске будут увеличены смены представителей всех служб: и пограничников, и фискалов, и СБУ", – написала она.

Также Геращенко сообщила, что была увеличена масса допустимого для провоза личного багажа – с 50 кг до 75 кг.

"Наша общая цель – чтобы КПВВ исчезли с украинской земли вообще. Это станет возможным после восстановления контроля над украино-российской границей", – добавила Геращенко.

Напомним, пропускную способность контрольно-пропускного пункта въезда-выезда в Марьинке Донецкой области планируется увеличить вдвое.

Источник: korrespondent.net