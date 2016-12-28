Лента RSS
Подписаться на ленту
28 декабря 2016, среда, 16:47
-1°C
Завтра -3°C
-1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
28. 12. 2016

Гройсман назвал приоритеты Кабмина до 2020-го

 
Премьер-министр озвучил план развития Украины до 2020 года. В нем указаны главные пять приоритеты правительства
 
По словам Гройсмана, главными направлениями станут экономический рост, организация надлежащего государственного управления, развитие человеческих ресурсов в стране, вопросы обороны и безопасности, а также социальная программа.
 
"Этот план предусматривает, что конкретно мы сделаем в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власти была более профессиональной, что мы будем делать в сфере безопасности и обороны, как будем развивать человеческий капитал и как мы будем предоставлять сервис, чтобы люди чувствовали как они живут, как мы будем повышать социальные стандарты и прочее", заявил Гройсман.
 
 
Напомним, премьер-министр также озвучил дефицит пенсионного фонда. 
Гройсман объяснил, в чем суть пенсионной реформы

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.