Гройсман назвал приоритеты Кабмина до 2020-го

Премьер-министр озвучил план развития Украины до 2020 года. В нем указаны главные пять приоритеты правительства

По словам Гройсмана, главными направлениями станут экономический рост, организация надлежащего государственного управления, развитие человеческих ресурсов в стране, вопросы обороны и безопасности, а также социальная программа.

"Этот план предусматривает, что конкретно мы сделаем в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власти была более профессиональной, что мы будем делать в сфере безопасности и обороны, как будем развивать человеческий капитал и как мы будем предоставлять сервис, чтобы люди чувствовали как они живут, как мы будем повышать социальные стандарты и прочее", заявил Гройсман.

Напомним, премьер-министр также озвучил дефицит пенсионного фонда.

Гройсман объяснил, в чем суть пенсионной реформы

Источник: korrespondent.net