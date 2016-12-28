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28. 12. 2016

Сутки в АТО: в ДНР заявили об увеличении обстрелов

За минувшие сутки, 27 декабря, в зоне проведения АТО погибших и раненых среди бойцов ВСУ нет. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
 
"Начну с хорошей новости. За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - рассказал он. 
 
 
Напомним, ранее штаб АТО заявил о множестве нарушений "режима тишина". По данным штаба АТО, сепаратисты 44 раза открывали огонь.
 
В ДНР же заявили, что количество обстрелов увеличилось в несколько раз. Так, за прошедшие сутки якобы 533 раза нарушился режим прекращения огня со стороны ВСУ. Хотя еще сутки назад сообщалось лишь о 103 обстрелах.
 
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Источник: korrespondent.net

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