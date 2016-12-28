Возвращение Донбасса невозможно - полпред ЛНР

Представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что возвращение так называемых республик Донбасса в Украину невозможно. И винит в этом власти Украины. Об этом он написал в Facebook, комментируя итоги круглого стола в Москве, где также был представитель ДНР.

"Главный итог года Минских переговоров в это обзор не попал. Если внимательно и вдумчиво посмотрите полную запись Круглого стола, думаю, суть итогов года заметите сразу - возврат республик в Украину невозможен. И не потому, что республики не хотят (а люди это однозначно заявили на референдумах), а потому, что Украина сделала все, чтобы это стало невозможным".

Напомним, ранее Дейнего не исключил, что в будущем ДНР и ЛНР могут объединиться в одну республику.

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Источник: korrespondent.net