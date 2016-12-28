В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья

Кабмин отменил необходимость получения разрешительных документов для перепланировки квартир, если она не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.

"Отныне владельцам жилья или съемщикам общежитий, по согласованию с владельцем, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов", – сказал глава Министерства регионального развития Геннадий Зубко.

Чиновник добавил, что после завершения указанных работ введение объекта в эксплуатацию также не требуется.

Кабмин сегодня также повысил минимальную стипендию для студентов в Украине.

Источник: korrespondent.net