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28. 12. 2016

В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья

Кабмин отменил необходимость получения разрешительных документов для перепланировки квартир, если она не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.
 
"Отныне владельцам жилья или съемщикам общежитий, по согласованию с владельцем, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов", – сказал глава Министерства регионального развития Геннадий Зубко.
 
Чиновник добавил, что после завершения указанных работ введение объекта в эксплуатацию также не требуется.
 
Кабмин сегодня также повысил минимальную стипендию для студентов в Украине.

Источник: korrespondent.net

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